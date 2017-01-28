Владимир Стржалковский: "Бюджет "Динамо" сокращен, потому что был излишне большой"

Председатель ВФСО "Динамо" Владимир Стржалковский в эфире телеканала "Матч ТВ" подчеркнул, что бюджет клуба продолжает оставаться большим. Также Стржалковский выразил уверенность, что команда закономерно лидирует в турнирной таблице ФНЛ.

– Бюджет сокращен, потому что был излишне большой, – подчеркнул Стржалковский. – Он и сейчас не маленький. Он больше, чем у любых трех клубов из нижней восьмерки премьер-лиги вместе взятых. Контракты долгосрочные, премии прописаны тоже долгосрочные – как еще стимулировать футболистов? Они получают очень приличные деньги.

На возобновление сезона мы, конечно, смотрим в позитивном ключе. Но команда, бывает, и уступает основным соперникам – настораживающий фактор. Также настораживает то, что тренер не может заставить играть на высоком уровне дорогостоящих футболистов. Это же вина не только футболистов, но и тренеров. Так что пока я не был бы так восхищен результатами команды. По составу и бюджету "Динамо" и должно быть на первом месте – там и рядом никто не стоял.