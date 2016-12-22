Владимир Стржалковский: "Бюджет "Динамо" планируется сократить более чем на 60 процентов"

Председатель ВФСО "Динамо" Владимир Стржалковский заявил, что решение о покупке акций "Динамо" у ВТБ будет принято на экстренном заседании 29 декабря. Также он отметил, что в следующем году бело-голубые не могут рассчитывать на дорогостоящие приобретения, передает корреспондент "СЭ" Михаил ГОНЧАРОВ.

– Рассматривали предложение ВТБ о продаже ЦС "Динамо" 74,5 процентов акций футбольного клуба. Вопрос сложный, комплексный, занял много времени, – сказал Стржалковский. – Основной вопрос был связан с тем, что в случае приобретения ЦС получает 99 с лишним процентов ФК "Динамо" и несет полностью ответственность за клуб. Чтобы нести ответственность, любая организация должна понимать все обязательства и как она будет их выполнять. В том числе и по текущей задолженности, по кредитам, по содержанию команды на следующие годы.

Поскольку в футболе не очень принято раскрывать бюджеты, могу сказать, что его планируется сократить по сравнению с прошлым годом более чем на 60 процентов. Безусловно, в этих условиях вопрос приобретения дорогостоящих игроков стоять не будет.

Вопрос комплексно обсуждался. В ряде вопросов, которые стояли накануне, удалось сблизить позиции и решить. Остались вопросы с кредитом и долгом кипрской компании.

Мы намерены провести экстренное заседание 29 декабря, на котором и должны принять окончательное решение. Сегодня оно не было принято. Но предложение не отклонено. Есть вопросы, которые нужно решить совместно с ВТБ, киприотами и ЦС "Динамо" – тремя сторонами.