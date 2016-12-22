Владимир Стржалковский: "Будет ли Усманов спонсировать "Динамо"? Ответа пока нет"

Сегодня стало известно, что со следующего сезона руководство "Динамо" сократит бюджет команды на 60 процентов. Председатель ЦС ВФСО "Динамо" Владимир Стржалковский заявил, что встречался с представителем предпринимателя Алишера Усманова по поводу возможного спонсорства клуба. Усманов является главой российской и международной федераций фехтования, а также владельцем части акций лондонского "Арсенала".
– Я встречался с представителем Усманова по вопросу спонсорства, – цитирует ТАСС Стржалковского. - Ответа пока нет.
ДИНАМО16
Портрет во всю грудь на футболке Алишера Усманова , одну из трибуну назвать его именим ! .
21:42
Platinum1991
Алишеру Усманову сейчас КАТЕГОРИЧЕСКИ нельзя спонсировать Динамо!!! Категорически НЕЛЬЗЯ!!! Пусть сначала Динамо проведёт гласное и открытое ТЩАТЕЛЬНОЕ и ОБЪЕКТИВНОЕ расследование, кто и как ДОВЁЛ Динамо до РУЧКИ и поставил клуб на грани ДОЛГОВОЙ ПРОПАСТИ! ВОРОВАЛИ в Динамо все кому НЕ ЛЕНЬ и это не должно повториться! СНАЧАЛА надо призвать ВОРОВ к ответу и всех их изгнать из Динамо, а уже потом, по результатам следствия и проверки, решать вопросы спонсорства! Нельзя Усманову сейчас давать деньги Динамо! НЕЛЬЗЯ!!! Разворуют и концы в воду!!! Пусть кто воровал и распихивал по коррупционным карманам - возместит Динамо УЩЕРБ!!! Вор должен сидеть в тюрьме! Верно??? ВЕРНО!!!
21:10