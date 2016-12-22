Владимир Стржалковский: "Будет ли Усманов спонсировать "Динамо"? Ответа пока нет"

Сегодня стало известно, что со следующего сезона руководство "Динамо" сократит бюджет команды на 60 процентов. Председатель ЦС ВФСО "Динамо" Владимир Стржалковский заявил, что встречался с представителем предпринимателя Алишера Усманова по поводу возможного спонсорства клуба. Усманов является главой российской и международной федераций фехтования, а также владельцем части акций лондонского "Арсенала".

– Я встречался с представителем Усманова по вопросу спонсорства, – цитирует ТАСС Стржалковского. - Ответа пока нет.