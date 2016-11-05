Владимир Рыков: "В ФНЛ нет ни одной команды, которая сильнее "Динамо" по игре"

Защитник "Динамо" Владимир Рыков после ничьей с "Енисеем" (2:2) в домашнем матче 20-го тура первенства ФНЛ подчеркнул, что команде нужно внимательнее действовать при стандартных положениях. Также Рыков выразил мнение, что в ФНЛ нет ни одной команды, которая была бы сильнее, чем "Динамо".

– Удовлетворения от игры нет, мы потеряли два очка, поскольку всю игру мы контролировали, – приводит "Р-Спорт" слова Рыкова. – Надо было доводить до победы. Мы невнимательно играем на "стандартах", но я не думаю, что у нас какая-то паника, как это преподносится. Все у нас нормально, мы идем на первом месте, но почему-то все равно есть нагнетание со стороны СМИ. Мы все матчи действуем первым номером, контролируем мяч, и у соперника появляются моменты только "со стандартов". Я не вижу ни одной команды в ФНЛ, которая сильнее нас по игре.

Я не думаю, что у "Динамо" игра потускнела. ФНЛ – это тяжелый турнир, у кого-то есть усталость. Просто нужно внимательнее играть на "стандартах".