Владимир Рыков: "Не люблю, когда футболисты падают, хватаются за голову и плачут"

Защитник "Динамо" Владимир Рыков после поражения от "Тосно" (0:1) в матче первенства ФНЛ отметил, что его команда наиграла на победу, а также посетовал, что игроки не реализовали свои моменты, обстучав все штанги.

– Что не получилось сегодня у "Динамо"?

– Я не думаю, что что-то у нас не получилось. Вы сами видели, что мы оббили все штанги, столько моментов не реализовали и в итоге пропустили гол. "Динамо" заслуженно должно было побеждать. Просто чуть-чуть не повезло. Нужно было использовать свои возможности забить, их было предостаточно, в том числе у меня и у Хольмена. Просто забей свои моменты – и все.

– Александр Сапета после игры сказал, что "Тосно" – неприятная команда.

– Я не люблю, когда футболисты падают, хватаются за голову и плачут. Это не красит футбол. Поэтому хоккеисты нас не любят за то, что некоторые футболисты неправильно себя ведут.

– "Динамо" уже не первый раз в этом сезоне пропускает со второго этажа. Есть такая проблема у команды?

– Голы были со стандарта. Просто надо было встать перед мячом, чтобы не было быстрого розыгрыша.

– Недооценки соперника сегодня не было?

– Какая недооценка? Вы же сами видели игру.

– Как вам сейчас расклады в турнирной таблице? Это поражение сильно может сказаться по ходу сезона?

– Еще будет много игр. Рано о чем-то говорить. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)