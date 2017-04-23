Владимир Рыков: "Матч против "Мордовии" - не такой принципиальный для меня"

Защитник московского "Динамо" Владимир Рыков после победы над "Мордовией" (2:1) в матче 33-го тура чемпионата ФНЛ заявил, что эта встреча не была принципиальной для него, так как "Мордовия" сильно поменялась. 29-летний футболист играл за саранский клуб с 2015 по 2016 год.

– Многие команды играют против нас контратаками, как и случилось сегодня, – цитирует официальный "Твиттер" "Динамо" Рыкова. – Матч против "Мордовии" – не такой принципиальный для меня. От той команды, в которой я играл, мало что осталось. С Себастьяном Хольменом мы довольно много играли, так что есть связь. Как и с тем же Белоруковым. Мне не принципиально, где оформлять чемпионство. Но дома, при своих болельщиках, в любом случае хочется выиграть.

Команда и болельщики сильны не когда выигрывают, а как раз тогда, когда вместе преодолевают трудности. В премьер-лиге мы не хуже тех команд, которые занимают места чуть выше середины таблицы. Но нам надо смотреть выше.