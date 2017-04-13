Владимир Пильгуй: "Поначалу не верил, что "Динамо" сможет вернуться в премьер-лигу в первый же год"

Бывший вратарь "Динамо" Владимир Пильгуй отметил, что его экс-команда выделялась по качеству игры в ФНЛ. Вчера столичный коллектив гарантировал себе место в премьер-лиге на следующий сезон.

– Если в начале сезона виделись проблемы, то где-то к концу первого круга возвращение приобретало реальное очертание, – сказал Пильгуй. – Был достаточно убедительный отрыв, по качеству игры "Динамо" выделялось.

– Верили, что "Динамо" в первый же год сумеет вернуться?

– Поначалу – нет. В связи с той финансовой и организационной ситуацией, которая сложилась в клубе, имелись определенные опасения. Потом уже стало понятно – должно случиться что-то экстраординарное, чтобы команда не сумела выйти в РФПЛ.

– Что нужно менять "Динамо", дабы удачно выступать в премьер-лиге?

– Команда нуждается в усилении. Прежде всего, в обороне. Впрочем, укрепление необходимо практически во всех линиях. На сегодня команда недотягивает даже до середнячков РФПЛ. Но я хотел бы выразить уважение и благодарность тем ребятам, которые не бросили клуб и остались, чувствуя свою вину за вылет: Шунину, Хольмену, Козлову...

– Вы сказали, что линия обороны больше всего нуждается в усилении. Белоруков и Рыков – мощные, но не скоростные защитники. Они подходят для РФПЛ?

– Они выступали в премьер-лиге, но все-таки это не тот уровень, который нужен. Хольмен не всегда хорошо читает игру. Но в год вылета швед проводил первый сезон в "Динамо". Возможно, с опытом что-то изменится.

– А вообще легионеры "Динамо" – Хольмен, Бечирай, Уилкшир – уровня РФПЛ?

– На мой взгляд – нет. Разве что Хольмен – с натяжкой. В его пользу говорят возраст и отношение к делу. Но только при условии, что будут надежные партнеры, которые смогут подстраховать. Уилкшир уже отыграл свое. В силу возраста и усталости он не очень подходит. А Бечирай не обладает достаточным уровнем для такой хорошей команды. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

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