Владимир Пильгуй: "Формировать "Динамо" можно вокруг Панченко, Сапеты и Шунина"

Бывший вратарь "Динамо" Владимир Пильгуй выразил надежду на то, что нападающий команды Кирилл Панченко сможет проявить себя и в следующем сезоне, но уже в премьер-лиге. Вчера столичный коллектив гарантировал себе место в высшем дивизионе на следующий сезон.

– У бело-голубых немало молодежи. Кто-то из этих ребят готов выступать в РФПЛ?

– Морозов, Ташаев не такие уж молодые. Правда, нет большого опыта игры в РФПЛ. Под хорошую молодежь нужны опытные игроки, которые могли бы направлять и организовывать. Такие, как Семшов, Воронин. Пока в "Динамо" такого дядьки нет. Возможно, им станет Сапета. У Саши есть определенные лидерские качества. Вообще считаю, что формировать команду можно будет вокруг Панченко, Сапеты и Шунина.

– Ваше мнение о Панченко – сможет ли он так же ярко проявить себя в премьер-лиге?

– Безусловно, Панченко проводит удачный сезон. Он много сделал для того, чтобы "Динамо" вернулось в РФПЛ. Но опять же, это уровень ФНЛ. В ЦСКА и "Мордовии" у Кирилла не было таких ярких игр. Случались отдельные интересные моменты, когда он забивал, но лично у меня не осталось целостного впечатления. Очень надеюсь, что у него будет получаться и в премьер-лиге.

– Панченко останется в "Динамо". Правильное решение?

– С моей точки зрения, да. Как говорится, от добра добра не ищут. Как футболист он все-таки состоялся в "Динамо". Здесь он проявил себя как лидер и как бомбардир.

– Антон Шунин в этом сезоне провел 14 матчей на ноль, что является лучшим результатом в карьере. Как думаете, этот сезон станет для него перезагрузкой?

– Антон чувствовал, что ему доверяют, что точно будет играть следующий матч. От этого появилась психологическая устойчивость. Как только Шунина дергают, он начинает терять уверенность. По своему потенциалу это вратарь сборной. К сожалению, психологические передряги не позволили ему полностью раскрыться. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

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