Владимир Пильгуй: "Динамо" выделят на трансферы пять миллионов евро? Это вообще ничто"

Бывший вратарь "Динамо" Владимир Пильгуй высказал мнение, что главный тренер команды Юрий Калитвинцев должен сохранить свой пост на следующий сезон. Вчера столичный коллектив гарантировал себе место в премьер-лиге на следующий сезон.

– Непонятно, останется ли во главе команды Калитвинцев, продлят ли с ним контракт. Вы что думаете?

– Все зависит от доверия руководства "Динамо". Если тренер чувствует, он может идти на какие-то эксперименты, чем-то рисковать, потому что ему доверяют, это одно. А если понимает, что после первого же поражения уберут, - другое. Важно взаимодействие между главным тренером и руководством клуба. Если все нормально, то я думаю, конечно, Калитвинцеву нужно оставаться и продолжать работать.

– Качество игры оставляет желать лучшего, о чем говорил весной сам Калитвинцев…

– Он судит с точки зрения высоких стандартов игры в футбол. "Динамо" пока до таких стандартов недотягивает. Конечно, с качеством много проблем. По нападению, например. Не будь Панченко, непонятно, кто взял бы роль бомбардира – это и сам тренер говорил. В обороне очень много ляпов. Хорошо, что Шунин выручал. На мой взгляд, не очень хорошо выстроена средняя линия и организация атаки.

– Это тренерская работа или уровень игроков?

– Прежде всего, уровень футболистов. Если в команде собраны футболисты высокого класса – там и наставник не нужен, они сами будут играть. Калитвинцев на том надломе, который произошел, когда из "Динамо" поуходили хорошие игроки, сумел за короткий срок создать команду, сплотить ее и привести к такому результату. Это тренерская работа.

– Что ждет "Динамо" в РФПЛ после возвращения?

– Все зависит от возможностей. Нужно серьезно укрепляться, если клуб будет ставить большие задачи. Но есть ли ресурсы для этого?

– Была информация, что на трансферы выделят 5 миллионов евро.

– Это вообще ничто. Разговор ни о чем.

– Перспективы в этом случае – середина таблицы?

– Не уверен, что даже середина. На одном энтузиазме долго тоже не протянешь. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

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