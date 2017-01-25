Владимир Обухов: "Полгода каждую неделю в "Кубани" обещают, что выплатят долги"

Нападающий "Кубани" Владимир Обухов прокомментировал ситуацию в клубе, где уже более семи месяцев футболисты не получают зарплату.

– Как обстоят дела с долгами?

– Как мы уже и писали в письме, от семи до десяти месяцев.

– Генеральный директор "Кубани" говорил, что в ближайшее время могут начаться выплаты.

– С июля нам обещают, что вот-вот заплатят. Говорят об этом каждую неделю, но пока подвижек нет.

– Вы в клубе с июня прошлого года. Хоть какие-то деньги видели за это время?

– В октябре выплатили за 11 июньских дней. На этом пока ограничились.

– Команда, несмотря на проблемы, тренируется. Нет мыслей о забастовке?

– Понимаем, что нужно работать, выходить на поле и готовиться к возобновлению сезона. Но терпение уже заканчивается, практически у всех ребят семьи, многие брали в долг у друзей, у кого-то кредиты. Приходится даже продавать имущество, чтобы хоть как-то прожить и рассчитаться по долгам.

– В письме 26 футболистов пригрозили "Кубани" обращением в Палату по разрешению споров РФС и возможным разрывом контрактов. Это, как говорится, последнее китайское предупреждение или действительно готовы пойти на такой шаг?

– Многие подали в палату на возврат долга, некоторые написали бумагу на разрыв контракта.

– Как тренер отнесся к вашему письму?

– Он прекрасно понимает нашу ситуацию. Понимает, что нам нужно обеспечивать свои семьи. Вместо того, чтобы спокойно заниматься футболом, голова забита совершенно другими вещами – где взять денег на погашение кредита, ипотеки или долга. И в таких условиях, к сожалению, на футболе сосредоточиться очень тяжело.

– Задержки по зарплате и премиальным касаются только игроков? Или рядовые сотрудники клуба тоже сидят без денег?

– Знаю, что у работников базы тоже были проблемы. Вроде бы им выплатили какую-то часть, но точно сказать не могу.

– Вы сами подали документы в РФС?

– Да. Подавал на возврат долга по зарплате. 23 декабря было заседание по моему делу. (Сергей АСТАХОВ)