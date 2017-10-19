Владимир Обухов был прооперирован после диагноза "острый аппендицит"

Руководитель медицинской службы "Кубани" Александр Линский рассказал, что нападающий Владимир Обухов перенес операцию после поставленного ему диагноза "острый аппендицит". Он добавил, что футболист может вернуться в строй примерно через четыре недели.

– По возвращении из Дзержинска у футболиста появились боли в области живота, – приводит официальный сайт "Кубани" слова Линского. – После ряда диагностических мероприятий была установлена причина недомогания и принято решение об оперативном вмешательстве. Операция прошла успешно, игрок чувствует себя хорошо. Владимир проведет в стационаре ближайшие четыре-пять дней, после чего для футболиста начнется восстановительный период. Возвращение в строй после хирургического вмешательства подобного рода может занять порядка четырех недель.

В нынешнем сезоне Обухов провел 18 матчей в ФНЛ и забил 4 гола.