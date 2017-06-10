Владимир Обухов: "18 дней отпуска - достаточно, при формате "весна-осень" отдыхали всего неделю"

Нападающий "Кубани" Владимир Обухов после выхода команды из отпуска отметил, что успел восстановиться от имевшегося повреждения. Футболист подчеркнул, что с каждым днем будет набирать оптимальную форму.

– Настроение хорошее! – цитирует клубная пресс-служба Обухова. – Вышли из отпуска, отдохнули довольно качественно. Потихоньку втягиваемся в работу. Начинаем спокойно, но, думаю, постепенно нагрузки будут увеличиваться.

– Восемнадцать дней отпуска – это много или мало?

– В принципе, достаточно. Когда сезон был в формате "весна-осень", летом отдыхали всего неделю. Сейчас отдыхаем больше.

– Врач команды Александр Линский после медицинского обследования отметил, что все игроки в отличной форме. А вы лично как себя чувствует?

– С тех пор как в команде ввели контроль жира в организме, все стали за собой тщательно следить. Поэтому все ребята в достаточно хорошей форме. И с каждым днем она будет более оптимальной.

– Последние матчи прошлого сезона вы пропустили из-за повреждения. Уже успели залечить травму?

– Да, уже все в порядке. Буду работать на сборах вместе со всеми, но на данном этапе, конечно, нет смысла торопить события с нагрузками.