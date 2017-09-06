Владимир Маминов: "Вряд ли найдется человек, которому понравился матч "Волгарь" - "Тюмень"

Главный тренер "Тюмени" Владимир Маминов после матча 12-го тура ФНЛ против "Волгаря" (0:1) отметил, что команда не выполнила установку тренерского штаба. Специалист подчеркнул, что минувшая игра стала "информативной в плане возможностей футболистов и перспективы".

– Крайне тяжело комментировать такие матчи, – цитирует пресс-служба ФНЛ Маминова. – Я думаю, вряд ли на стадионе найдется такой человек, которому сегодняшний матч понравился. Просто не о чем говорить. Озвученные до игры задания не выполнялись. Имею ввиду нашу команду. Не интересно было смотреть. Ну а почему это произошло? У нас есть на то объективные причины. Проанализируем происходящее. Лично для меня эта игра была достаточно информативной в плане возможностей футболистов и перспективы.