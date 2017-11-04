Владимир Маминов: "Рад, что "Тюмень" выбирается из тяжелой ситуации"

Главный тренер "Тюмени" Владимир Маминов похвалил своих подопечных за игру в матче 21-го тура первенства России в ФНЛ против "Зенита-2" (2:1). Тюменцы поднялись в таблице на 14-е место.

- Хочу поздравить ребят с выездной победой, и отметить тот момент, что нам удалось провести целостный хороший матч, - цитирует официальный сайт ФНЛ Маминова. - Задание на игру выполнили. Сыграли там, где нужно. Считаю плюсом, что в первом тайме, когда сами себе осложнили задачу, получили пенальти, руки не опустили, продолжили игру в том же ключе. Думаю, заслуженно сегодня победили хорошего и сильного соперника.

- У вас сыгранная команда, почему такое положение в турнирной таблице?

- Есть много объективных причин. Я просто рад тому, что мы тихонько выбираемся из этой ситуации. Надеюсь, у нас будет поступательное движение вперед.