Владимир Маминов: "Первый тайм в матче с "Cибирью" у "Тюмени" не получился, но в обороне - полный порядок"

Главный тренер "Тюмени" Владимир Маминов после матча 16-го тура ФНЛ против "Сибири" (0:0) остался доволен игрой своей команды в обороне. Специалист подчеркнул, что второй тайм его подопечным удался лучше.

– Первый тайм у нас не получился. Но в обороне был полный порядок , – цитирует пресс-служба ФНЛ Маминова. - Игроки центра перехватывали мяч, но проводить быстрые атаки не получалось. Мяч просто не держался, был брак в передачах. Царила какая-то скованность, не работали фланги. Во втором тайме удалось улучшить давление. Появились подходы, где-то до гола не хватало считанных сантиметров. "Тюмень" не создала стопроцентных моментов, но нагнетать обстановку у ворот соперника удавалось. Порадовало, что вновь выручал Игорь Обухов.

– "Тюмень" вновь оставила ворота на замке.

– Недаром говорят – дом строится от печки. Против "Сибири" оборона сыграла надежно.

– В начале второго тайма ваши подопечные неплохо зажали гостей. Чего не хватило до логичного гола?

– Немного не пошла игра в центре поля у Альберта Богатырева. Вышедший на замену Андреа Чуканов начал действовать продуктивно, отдавать грамотные передачи. Заработали фланги – Павел Маслов и Алексей Шляпкин, которые начали подключаться к атакам. Соперник открывал зоны. Жаль, что на концовку не нашли моментов.

– В гостевом матче против "Оренбурга" не сыграют Игорь Обухов, Павел Шакуро и Павел Маслов. Это станет серьезной проблемой?

– У нас в обойме не только перечисленные футболисты. Сегодня на позиции Шакуро надежно сыграл Алексей Шляпкин. Поэтому не вижу проблем перед выездом в Оренбург.