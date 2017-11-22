Владимир Маминов: "Некоторым спокойно после поражения – весной их в "Тюмени" не будет"

Главный тренер "Тюмени" Владимир Маминов после матча 25-го тура ФНЛ против "Луча-Энергии" (2:4) отметил, что в зимнее трансферное окно в команде произойдут серьезные изменения. Специалист подчеркнул, что не хочет вспоминать минувшую игру во Владивостоке.

– Резюмировать, по большому счету, нечего, – цитирует пресс-служба ФНЛ Маминова. – Футбольный год закончился. Будут сделаны серьезные выводы. Изменения окажутся большими. Матч с "Лучом-Энергией" я даже вспоминать не хочу. Как можно было так проигрывать!? Есть футболисты, которые привыкли побеждать. А есть те, кому спокойно после поражения. Вторых в команде весной не будет.