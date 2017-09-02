Владимир Маминов: "Футболисты "Тюмени" еще не адаптировались к реалиям нового тренера"

Главный тренер "ТюмЮсуповени" Владимир Маминов после матча 11-го тура ФНЛ против "Химок" (2:2) отметил, что встреча с бывшей командой не носила для него принципиального характера. Специалист подчеркнул, что доволен самоотдачей своих подопечных.

– За результат матча, конечно, обидно, – цитирует пресс-служба ФНЛ Маминова. – Игра получилась тяжелой в психологическом плане. Футболисты "Тюмени" еще не до конца адаптировались к реалиям нового главного тренера. В начале матча не вошли в игру – пропустили ненужный гол. Во втором случае тоже была потеря концентрации, это и решило судьбу матча. У "Тюмени" было не так много подходов в атаке, но моменты меня радовали. "Химки" никто не обыгрывает просто так. Я доволен самоотдачей своих футболистов.

– Почему Александр Ставпец действовал на фланге?

– Потому что там "Тюмени" не хватает скорости. Юсупов более продуктивен на острие, я видел это на тренировках. В общем, я доволен всеми игроками "Тюмени" в этом матче. В основном, вся установка на игру была выполнена.

– В конце матча последовал ряд замен. Может быть, из-за этого и пропустили?

– Два игрока попросили замены. Андрею Павленко физически было тяжело, а Альберт Богатырев получил повреждение. Вышедшим на замену было тяжело войти в игру из-за жары и постоянного прессинга "Химок". Но они смогли зацепиться за мяч. Нам не удалось много атаковать в конце, хотя я об этом просил. Ошибка всей команды привела к голу. Прижались к штрафной – первые 60 метров поля "Химки" проходили без сопротивления.

– Вы играли против своей бывшей команды. Были какие-то мысли по этому поводу перед матчем?

– Абсолютно нет. Я тренировал совсем другую команду, сейчас в "Химках" многое поменялось.