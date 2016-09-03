Владимир Лобкарев: "Кубань" могла дожать "Факел"

Защитник "Кубани" Владимир Лобкарев после матча 11-го тура ФНЛ против "Факела" (0:0) отметил, что у обеих команд были шансы на успех, сообщает Rusfootball.info. Также Лобкарев высказал мнение, что арбитр встречи нормально выполнил свою работу.

– Сложный матч выдался "Кубани". Почему при таком обилии моментов ничейный счет?

– Я не знаю. Соперник сегодня нам попался неплохой: они хорошо начали этот чемпионат, достаточно много очков уже сейчас у них. Вот... Было много борьбы, в которой они не уступали. Хотя и у нас много получалось в атаке.

– Что "Факел" смог конкретно противопоставить "Кубани", что ваша команда не смогла победить?

– Они много выиграли единоборств, как и мы. У них были хорошие моменты, подходы к нашим воротам. Достаточно равный был сегодня матч. Но опять же: где-то мы их могли дожать и добиться положительного результата.

– Видно, что "Кубань" прибавляет в понимании игры. Этому способствуют недавно дозаявленные Гогниев и Гай?

– Они уже помогают команде. Мы два матча на выезде победили, в прошлом матче ребята очень хорошо играли и помогли нам.

– Спорные моменты судейства как прокомментируете?

– Да нормально он судил, на самом деле.