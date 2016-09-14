Владимир Леонченко: "Игроки "Кубани" сказали, что никакого избиения Армаша не было"

Президент Профсоюза футболистов и тренеров России Владимир Леонченко прокомментировал ситуацию в "Кубани". Он отметил, что никакой драки с участием помощника генерального директора клуба Эрола Кумсарова и капитана Игоря Армаша не было. Ранее с опровержением этой информации выступила и "Кубань".

– В прессе появляется много неправдоподобной информации, которая вводит людей в заблуждение, – сказал Леонченко. – По сведениям от игроков "Кубани", никакого избиения не было. Все в курсе, что в клубе сложная финансовая ситуация, существуют долги с прошлого года. Но футболисты думают о футболе, вместе с руководством пытаются найти пути решения, но ситуация остается напряженной. (Сергей АСТАХОВ)