Владимир Киреев: "С понедельника "Мордовия" начинает расплачиваться с игроками"

Министр спорта и физической культуры республики Мордовия Владимир Киреев сообщил, что задолженности перед футболистами "Мордовии" начнут погашаться с начала следующей недели. На данный момент завершается аудит всех расходов клуба.

- Аудит всех расходов мы завершаем, - цитирует "Р-Спорт" Киреева. - Начинаем выплачивать задолженности перед ребятами. Да, команда не тренируется, но на следующей неделе соберем ребят. С понедельника мы начинаем расплачиваться. Это согласовано с главой республики, и с понедельника мы приглашаем к тренировкам команду.