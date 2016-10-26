Владимир Киреев: "Футболистам "Мордовии" в среду перечислены средства за полтора месяца"

Министр спорта Республики Мордовия Владимир Киреев подтвердил, что футболистам саранской команды в среду перечислены денежные средства за полтора месяца. При этом он подчеркнул, что существованию клуба ничто не угрожает.

– Действительно, проблемы есть. Но сегодня были перечислены средства за полтора месяца – за август и часть сентября, чуть позднее футболисты должны получить эти средства, – приводит слова Киреева "Р-Спорт". – Никаких угроз снятия с первенства ФНЛ пока нет. По задолженностям перед прошлыми футболистами вопрос решается, он еще не до конца закрыт.

Сегодня я встречался с главным тренером и директором. У них есть желание исправить ситуацию, ведь команда была заново собрана. Пока команда на этапе становления. Задачу выхода в премьер-лигу никто не снимал, сейчас все будет определять следующий год.