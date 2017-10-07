Владимир Федотов: "Тюмень" выглядела бразильцами, когда "Оренбург" бросил лопаты"

Главный тренер "Оренбурга" Владимир Федотов подчеркнул, что его команда хорошо начала матч 17-го тура первенства ФНЛ с "Тюменью" (3:0). По словам специалиста, после двух забитых мячей оренбуржцы расслабились, за что могли быть наказаны.

– Хороший матч с множеством голевых моментов, – приводит пресс-служба оренбуржцев слова Федотова. – Хорошо начали, забили 2 гола, а потом как обычно. Мы пока мы не можем эту проблему решить – начинается не футбол, а мучения. Все бросаем лопаты, перестаем отнимать мяч. На этом фоне соперник начинает выглядеть бразильцами. Будем над этим работать. "Тюмень" могла нас распечатать.

Они подхватили нас, когда мы сбавили обороты. Соперник показал комбинационный футбол со стеночками, открываниями. "Спартак" его до сих пор ищет, а он был у нас здесь на стадионе. Мы уже хотели закончить матч на легком дамском, но они нам этого не позволили.

"Спартак" все ищет прежний стиль, а он уже у "Тюмени"