Владимир Федотов: "Почему у "Оренбурга" не задался старт в ФНЛ? Я руковожу командой последние 5 игр"

Главный тренер "Оренбурга" Владимир Федотов после матча 12-го тура ФНЛ против "Томи" (0:0) отметил, что команда готовилась к напряженному поединку. Специалист подчеркнул, что со стороны его подопечных сегодня "не хватало разума".

– Напряженный поединок, мы к такому готовились, ожидали именно силового футбола со стороны команды соперника, – цитирует пресс-служба ФНЛ Федотова. – Мы достаточно надежно сыграли в обороне. Вратарь по-настоящему вступил в действие только на 95-й минуте. Хозяева создали голевой момент как раз после силового давления: подобрали мяч, мы немного прозевали и получили такой неприятный момент. Было неплохое движение, неплохие моменты, но с нашей стороны не хватало сегодня разума. Мы думали, что будем выглядеть хуже в функциональном плане после прошлого поединка при 37 градусах жары, но надо отдать должное – ребята очень постарались, выжали максимум и эти травмы – это как раз результат игры в прошлом поединке.

– Была ли неожиданной новая схема игры "Томи"?

– Мы видели, что в матче с "Сибирью" они уже перешли на игру в 4 защитника и думали, что возможен такой переход и в игре с нами. Это не стало для нас какой-то неожиданностью. То, что не было второго мощного форварда – пожалуй, было неожиданностью.

– "Оренбург" считается одним из фаворитов ФНЛ, но старт у вас не задался, с чем это связано?

– Я командой руковожу последние 5 матчей, поэтому не могу говорить. Я не был в тех условиях и поэтому не могу ответить на этот вопрос.