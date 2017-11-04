Владимир Федотов: "Не знаю, повлияло ли на игроков "Оренбурга" присутствие на матче Черчесова"

Главный тренер "Оренбурга" Владимир Федотов отметил, что ему интересно, повлияло ли на игроков присутствие наставника сборной России Станислава Черчесова на матче первенства ФНЛ с "Балтикой". Подопечные Федотова одержали выездную победу со счетом 1:0.
– Сложная игра на непростом из-за дождей поле, – цитирует официальный сайт ФНЛ Федотова. – Ноги быстро "садятся". Но мы выдержали, имели моменты в атаках. Забили гол и могли развить свой успех. Но не хватило свежести. Много сил отдали в предыдущем матче.
– Повлияло ли на ваших игроков присутствие главного тренера сборной России на сегодняшнем матче?
– Не знаю, я спрошу. Было бы интересно узнать.
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http://www.1fnl.ru/champioship/results/561/564/585/3600/#tab=game-press