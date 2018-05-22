Владимир Федотов - лучший тренер ФНЛ, Корниленко - лучший нападающий

Общее собрание клубов ФНЛ утвердило лауреатов первенства в сезоне-2017/18.

Лучшим вратарем назван Евгений Конюхов из "Крыльев Советов". Голкипер провел 23 матча на ноль (у ближайшего преследователя - только 17), улучшил рекорд сухой серии в истории первого дивизиона (1448 минут) и помог "Крыльям" вернуться в премьер-лигу.

Лучший защитник - Адессойе Ойеволе из "Оренбурга". На его счету 26 матчей, 2 гола и 1 передача. "Оренбург" вместе с "Крыльями" напрямую вернулся в элитный дивизион.

Лучший полузащитник - Андрей Мурнин из "Тамбова". На его счету 6 голов и 4 передачи. "Тамбов" занял самое высокое место в истории - четвертое, попал в стыковые матчи, где уступил "Амкару" (0:2, 0:1).

Лучший нападающий - Сергей Корниленко из "Крыльев Советов". На его счету 15 голов и 3 передачи. Восемь мячей стали для самарцев победными, включая единственный мяч в ворота "Кубани" в 37-м туре, который вывел "Крылья" в РФПЛ.

Лучшим бомбардиром стал Артем Кулишев из питерского "Динамо" - 17 голов.

Лучший молодой футболист и игрок-открытие - Александр Соболев, который начал сезон в "Томи" (6 голов в 19 матчах), а закончил в "Крыльях Советов" (8 голов в 12 матчах).

Лучшим тренером же признан рулевой "Оренбурга" Владимир Федотов. Он принял команду в середине августа на 13-м месте, а финишировал с ней первым. Трижды Федотов становился лучшим тренером месяца.

Итоговая таблица ФНЛ