Владимир Быстров: "Хочу еще поиграть"

Полузащитник "Тосно" Владимир Быстров заявил "СЭ" , что не планирует завершать карьеру. По словам хавбека, силы и здоровье для любимой игры у него еще есть.
– Вы сейчас свободный агент. Что будете делать?
– Хотелось бы еще, конечно, поиграть. Буду рассматривать предложения. Силы и здоровье есть. Почему бы не заниматься любимым делом?
– Ваш контракт с "Тосно" закончился?
– Да.
– Как обстоит ситуация с долгами перед игроками?
– А как тут могут обстоять дела? Перед игроками имелись задолженностями. Они гасились частями – 10 процентов, 20 процентов... Не закрывались прошлые зарплаты. Потом следующие. Все это накапливалось. Всем ребятам пообещали, что задолженности в итоге будут закрыты.(Виталий АЙРАПЕТОВ)