Владимир Быстров: "Хочу еще поиграть"

Полузащитник "Тосно" Владимир Быстров заявил "СЭ" , что не планирует завершать карьеру. По словам хавбека, силы и здоровье для любимой игры у него еще есть.

– Вы сейчас свободный агент. Что будете делать?

– Хотелось бы еще, конечно, поиграть. Буду рассматривать предложения. Силы и здоровье есть. Почему бы не заниматься любимым делом?​

– Ваш контракт с "Тосно" закончился?

– Да.

– Как обстоит ситуация с долгами перед игроками?

– А как тут могут обстоять дела? Перед игроками имелись задолженностями. Они гасились частями – 10 процентов, 20 процентов... Не закрывались прошлые зарплаты. Потом следующие. Все это накапливалось. Всем ребятам пообещали, что задолженности в итоге будут закрыты.(Виталий АЙРАПЕТОВ)

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