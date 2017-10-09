Владимир Бибиков: "За несколько лет футболисты пытаются заработать на всю оставшуюся жизнь"

Экс-директор "Мордовии" Владимир Бибиков отметил, что планка зарплат футболистов несколько завышена. По его словам, реформы в этом отношении должны произойти.

– У футболистов век короткий, за несколько лет они пытаются заработать на всю оставшуюся жизнь. Неизвестно, как сложится карьера, любая травма может вывести из строя, – цитирует Бибикова stolica-s.su. – Например, Кирилл Панченко – один из лидеров московского "Динамо", голеадор, кандидат в сборную страны – в один миг оказался на больничной койке, и неизвестно, когда вернется на поле. Как минимум до конца года останется без футбола. Дай бог ему здоровья, но кто его знает, как пойдет восстановление? Футболист-профессионал может оказаться в такой ситуации в каждом матче, в любой игровой момент. И когда руководители клуба ставят перед командой серьезные задачи, они взвешивают свои возможности, поскольку хорошие игроки стоят хороших денег. Отсюда такие большие затраты.

Хотя, согласен, планка зарплат футболистов несколько завышена. Это не только мое мнение – сама система дает сбои. Однозначно что-то надо менять, строить отношения с футболистами немножко по-другому. Насколько мне известно, специалисты сейчас этим занимаются, реформы обязательно произойдут.

Переговоры с игроками происходят так… Клуб пытается сработать максимально эффективно в свою пользу, а у футболистов и их агентов свои требования. Никуда не денешься, таковы законы футбольного рынка. Правда, сейчас система лицензирования агентов упразднена, зато будут футбольные менеджеры.