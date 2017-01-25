Владимир Бибиков: "Не знаю, когда "Мордовия" выйдет из отпуска"

Директор "Мордовии" Владимир Бибиков отметил, что команда по-прежнему находится в отпуске. По его словам, ясности с финансированием клуба пока нет. Напомним, что в декабре ряд бывших и нынешних игроков "Мордовии" написали письмо на имя главы республики Владимира Волкова и вице-премьера по спорту, туризму и молодежной политике Виталия Мутко.

В нем футболисты просят повлиять на ситуацию с закрытием долгов по зарплате и премиальным. Игроки заявляют, что не получали деньги от саранского клуба с марта 2016 года и призывают разобраться с этим правоохранительные органы.

– Команда пока в отпуске. Не могу сказать, когда приступим к работе, – отметил Бибиков. – Уже несколько раз менялся план подготовки ко второй части сезона.

– Какие-то новости по финансам клуба есть?

– Ясности пока нет. (Сергей АСТАХОВ)