Владимир Бибиков: "Люди думают, что моя зарплата составляла 500 тысяч рублей в месяц"

Экс-директор "Мордовии" Владимир Бибиков, подавший судебный иск, чтобы получить задолженность по зарплате, рассказал подробности о выигранном деле. Ленинский суд обязал саранский клуб выплатить бывшему руководителю 2 миллиона рублей.

– Сначала я надеялся решить вопрос задолженности мирным путем, – цитирует Бибикова stolica-s.su. – Не хотел скандала, поскольку и клуб для меня сделал многое, и я для него немало… Хотя перед началом сезона обстоятельства заставили меня уйти из "Мордовии". Написав заявление по собственному желанию, я покинул клуб.

Новое руководство поступило по отношению ко мне очень некрасиво, даже на базе запретило находиться. Не понимаю, чем я его обидел? Однажды меня буквально выдворили из холла на улицу. Неприятно, когда с тобой так поступают. Тем более являюсь "гвардейцем клуба", потом занимался тренерской деятельностью, работал на разных административных должностях. И вдруг такое отношение! Более того, даже на стадион запретили пускать. Хотя директор клуба Алексей Парфененко должен знать, что я имею права бесплатно посещать спортивные объекты республики, поскольку являюсь лауреатом ордена Славы III степени. Но он, видимо, не знает, потому что далекий от спорта человек".

– Значит, вы пошли на принцип, защищая свои интересы в суде?

– По сути дела – да. Понял, что мирным путем ситуацию не разрешить, поэтому написал заявление в суд. Вердикт, разумеется, оказался в мою пользу. Хочу прокомментировать решение. В нем сказано, что за четыре месяца 2016 года мне полагается 2 миллиона рублей, но не уточняется, как сложилась такая большая сумма. Люди думают, что моя директорская зарплата составляла 500 тысяч рублей в месяц. Это не так, мой оклад был 120 тысяч. К нему прибавились давние накопившиеся долги, там и пеня набежала, и премиальные за победные матчи…

Будучи директором, я не мог получить свои деньги, поскольку на счету клуба не было достаточных средств. В первую очередь я выплачивал зарплату другим сотрудникам. А мои деньги числились в бухгалтерии, переходили от месяца в месяц, вот и накопилась такая сумма. Это давний долг.