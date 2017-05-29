Виталий Шашков: "Тихонов в "Крыльях Советов"? В нашем списке есть несколько фамилий, в том числе и Скрипченко"

Генеральный директор "Крыльев Советов" Виталий Шашков прокомментировал информацию о том, что Андрей Тихонов рассматривается клубом на должность главного тренера. Он отметил, что в шорт-листе есть несколько кандидатур, в том числе и нынешний наставник Вадим Скрипченко. Напомним, что по итогам сезона самарский клуб покинул премьер-лигу.

– Появилась информация, что Андрей Тихонов рассматривается на должность главного тренера команды. Как прокомментируете?

– Никаких комментариев не будет, пока не пройдет совет директоров. Скрипченко остается еще главным тренером. Есть несколько кандидатур. Поэтому что-то говорить преждевременно. Зачем будоражить общественность.

– Но Тихонов среди кандидатур есть?

– Не могу сказать. Есть фамилии в списке. В том числе и Скрипченко.

– Когда состоится совет директоров?

– В ближайшее время. На этой неделе должны собраться. (Сергей АСТАХОВ)