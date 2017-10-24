Виталий Шашков: "Слухи об увольнении Тихонова – бред"

Генеральный директор "Крыльев Советов" Виталий Шашков назвал слухами новость о возможном увольнении главного тренера команды Андрея Тихонова. Ранее в российских СМИ появилась информация о потенциальной отставке 47-летнего специалиста.

– Бредовый слух, – сказал Шашков. – У нас и в мыслях не было увольнять Андрея Тихонова. Не могу понять, откуда взялась эта информация. Да, у команды небольшой спад, но в коллективе отличная атмосфера. С чем связан спад? Думаю, сейчас "Крыльям Советов" трудно даются голы. Уверен, что в ближайшее время все образуется. (Андрей СИЗЯКИН)