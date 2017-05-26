Виталий Шашков: "Решение по Скрипченко будет принято на следующей неделе"

Решение по главному тренеру "Крыльев Советов" Вадиму Скрипченко будет принято на совете директоров клуба, который состоится на следующей неделе. Об этом сказал генеральный директор самарцев Виталий Шашков. По данным "СЭ", 41-летний Скрипченко покинет "Крылья Советов".

– Скрипченко покидает "Крылья"?

– Понимания по главному тренеру пока нет. На будущей неделе состоится совет директоров и будет принято решение.

Напомним, что белорусский специалист возглавил "Крылья" 3 ноября, под его руководством команда провела 18 матчей и покинула премьер-лигу, заняв 15-е место в турнирной таблице. (Сергей АСТАХОВ)