Виталий Приндета: "Мой агент предложил перейти в "СКА-Хабаровск", и я с удовольствием согласился"

Новичок ФК "СКА-Хабаровск" защитник Виталий Приндета рассказал, почему он согласился на переход.

- Мой агент предложил, и я с удовольствием согласился, - цитирует украинца офицальный сайт клуба. - Я следил за РПЛ, поэтому знал о команде "СКА-Хабаровск". Считаю, что здесь команда премьер-лиги, и она должна играть в премьер-лиге. И я надеюсь, что помогу ребятам решить задачу. Какие задачи ставлю перед собой? Закрепиться в основном составе, показывать хорошую игру и постоянно прогрессировать.

За новую команду игрок будет выступать под 18-м номером.