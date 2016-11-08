Виталий Мутко: "Самое простое - написать письмо и просить деньги из бюджета"

Вице-премьер правительства РФ и глава РФС Виталий Мутко отметил, что все региональные клубы имеют проблемы с финансами. Ранее футболисты "Луча-Энергии" бойкотировали тренировки из-за задолженностей по зарплате.

– Не только у "Луча" – у всех региональных клубов большие проблемы. Этим надо постоянно заниматься, смотреть, – цитирует "Р-Спорт" Мутко. – Надо сесть в регионе всем заинтересованным людям и определиться – нужен клуб или не нужен, нужен футбол или не нужен футбол. Если нужен, то надо заниматься этим серьезно. Самое простое – написать письмо и просить деньги из бюджета. Надо искать партнеров, спонсоров, заинтересованных людей, прозрачным клуб делать, с бюджетом открытым. Надо ориентироваться на собственных доморощенных игроков. Если будет такая политика, то все будет нормально.

Я работал в региональном клубе, в "Зените", мы никогда ни копейки не брали из бюджета города. Это потом пришел "Газпром", а до этого были акционеры, спонсоры. Надо этим заниматься постоянно и быть открытыми перед спонсорами, партнерами. То же самое, что мы делаем сейчас в РФС – отчитываемся по всем инвестициям, по каждым программам. Партнеры нам доверяют.