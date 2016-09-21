Виталий Мутко: "Люди, желающие поддерживать "Луч-Энергия", хотят знать, куда идут их деньги"

Бизнесмены, которые хотят поддерживать "Луч-Энергия", есть, но они хотят знать, куда пойдут деньги, заявил министр спорта РФ, президент Российского футбольного союза Виталий Мутко. Ранее стало известно, что футболисты владивостокского клуба объявили бойкот и отказались тренироваться из-за задержек по заработной плате. Команда также угрожает бойкотом матча Футбольной национальной лиги против московского "Спартака-2", запланированного на 26 сентября, если ситуация не изменится.

– Я сегодня не успел поговорить с губернатором, буду завтра разговаривать, – приводит "Р-Спорт" слова Мутко. – Там есть и бизнес, и люди, которые готовы поддерживать. Но, понимаете, люди хотят инвестировать в клуб, когда понимают менеджмент, управление, куда эти деньги идут. Там просто нужен порядок в управлении клубом. Там есть серьезные люди, бизнесмены, которые готовы поддерживать клуб.