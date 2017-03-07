Виталий Мутко: "ФНЛ будет сохранена"

Глава РФС Виталий Мутко подчеркнул, что первенство ФНЛ будет сохранено, передает корреспондент "СЭ" Михаил ГОНЧАРОВ. По его словам, возможно, изменится количество команд, а также требования по количеству воспитанников, которые будут должны выходить в составе.

- Первый дивизион будет сохраняться, вопрос лишь в количестве команд и требования по доморощенным молодым футболистам, - сказал Мутко. - Второй и третий дивизионы - была большая дискуссия, нам предстоит все это еще уточнять, есть пересечения во мнениях. Еще один блок вопросов был посвящен массовому футболу, сейчас много его разновидностей. На конференцию мы сможем внести вопрос финансовых итогов 2016 года. Надеюсь, что успеем провести аудит к этому времени.