Виталий Мутко: "Динамо" - клуб, который терять нельзя"

Вице-премьер правительства РФ, глава РФС Виталий Мутко подчеркнул, что нельзя допустить исчезновения московского "Динамо". Ранее появлялась информация, что клуб из-за растущих долгов может прекратить существование.

– "Динамо" – клуб, который терять нельзя, – цитирует "Р-Спорт" Мутко. – Он имеет большие традиции, у него серьезная социальная основа есть, инфраструктура, современный стадион строится, тренировочные центры, базы. Он более устойчивый с точки зрения перспективы. Сама экономика, организация – это уже другой вопрос, процесс мне совершенно непонятный.

Приходят собственники, финансируют клуб, все оформляют в долги. Мне сложно это понять и даже представить себе. Есть кому там разбираться, есть собственники клуба, думаю, разберутся. За ними стоит общество "Динамо", это непростой клуб.