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Виталий Мутко: "Динамо" - клуб, который терять нельзя"

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Вице-премьер правительства РФ, глава РФС Виталий Мутко подчеркнул, что нельзя допустить исчезновения московского "Динамо". Ранее появлялась информация, что клуб из-за растущих долгов может прекратить существование.

 
Игорь ДЕНИСОВ ушел в аренду в "Локомотив", но бело-голубые все равно платят ему часть зарплаты."Динамо" на краю гибели

– "Динамо" – клуб, который терять нельзя, – цитирует "Р-Спорт" Мутко. – Он имеет большие традиции, у него серьезная социальная основа есть, инфраструктура, современный стадион строится, тренировочные центры, базы. Он более устойчивый с точки зрения перспективы. Сама экономика, организация – это уже другой вопрос, процесс мне совершенно непонятный.

Приходят собственники, финансируют клуб, все оформляют в долги. Мне сложно это понять и даже представить себе. Есть кому там разбираться, есть собственники клуба, думаю, разберутся. За ними стоит общество "Динамо", это непростой клуб.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/football/20161108/1112001866.html

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Гаттузо зол!

А почему Глазго-Рейнджерс можно за долги в низшую лигу убирать? Может у них нет традиций? Или соц. значимости? Или титулов меньше? Мутька ты давай того делай все по закону, а не по понятиям ради дешевого популизма. Или боишься, что вытурят из презов?

21:05

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