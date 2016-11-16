Виталий Мутко: "Акционеры "Динамо" решили сохранить клуб"

Вице-премьер по спорту и туризму и президент РФС Виталий Мутко заявил, что акционеры "Динамо" приняли решение сохранить московский клуб, и раз такое решение принято, то для этого будет сделано все возможное. Ранее стало известно, что "Динамо" испытывает проблемы с финансами.

– Акционер клуба – общество "Динамо". Недавно у них прошло заседание попечительского совета, и общее направление на нем было принято следующее – клуб сохранить, – цитирует "Р-Спорт" Мутко. – Ну а если оно принято, можно сделать все для сохранения клуба. Вот в РФС были огромные долги, все могли предъявить требования и организацию сделать банкротом. А если есть добрая воля, можно сделать все. Мы в РФС проделали огромную работу: провели реструктуризацию долгов, подписали договоры с кредиторами, банком...

"Динамо" на краю гибели //

Евгений Муравьев: "Проблемы, которые поднимает "СЭ", существуют" //

Финансирование "Динамо" будет значительно сокращено //

Владимир Стржалковский: "Назвать сумму долга "Динамо" я бы воздержался, она постоянно меняется"