11:41 | ФУТБОЛ — ФНЛ

Виталий Дьяков: "Главное, чтобы "Динамо" не повторило путь "Торпедо"

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Защитник "Томи" Виталий Дьяков выразил обеспокоенность действующим контрактом с "Динамо", которое испытывает финансовые проблемы, информирует Sportbox. Дьяков перешел в клуб из Томска минувшим летом на правах аренды из московской команды.

 
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– В какой момент вы осознали, что вылет "Динамо" в ФНЛ неизбежен?

– Честно говоря, у меня до сих пор не укладывается в голове, как это случилось. Сильно переживал, хотел остаться в команде.

– Но ушли в "Томь".

– Не сказать, что по своей воле. После вылета "Динамо" у меня были предложения от неплохих команд, но я их даже не рассматривал. А когда все же пришлось уйти, те варианты отпали, потому что время шло и клубы укомплектовывались. В итоге выбирал из двух клубов и остановился на Томске.

– В "Динамо", говорят, тоже сейчас проблемы. Не интересовались, насколько серьезные?

– Читал, что пишут в прессе про долги, с пацанами общаюсь, спрашиваю. Ситуация непонятная. Переживаю, у меня с "Динамо" действующий контракт. Самое главное, чтобы такой великий клуб не повторил судьбу того же "Торпедо".

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Дополнительная информация

http://news.sportbox.ru/Vidy_sporta/Futbol/spbnews_NI691245_Vitalij_Djakov_Rukovodstvo_Tomi_k_sozhaleniju_svoih_pramyh_obazannostej_ne_vypolnajet

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