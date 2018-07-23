Виктор Булатов: "В конце матча с "Авангардом" стояла задача сыграть на ничью"

После матча 2-го тура ФНЛ между "Спартаком-2" и курским "Авангардом" (0:0) главный тренер москвичей Виктор Булатов сообщил сроки восстановления лидера команды.

- Первый тайм не понравился, это связано с тем, что много молодых в составе, - сказал Булатов. - Целостной картины поначалу не было. Не получалась игра, к которой стремимся. Во втором тайме перехватили инициативу, начали больше времени проводить в позиционных атаках, моменты пошли, но нелепое удаление Руденко все сломало. В концовке уже стояла задача сохранить ничью - хотя и был момент у Нимели.

- На поле не выходили нападающий Мелкадзе и вратарь Максименко. Какова ситуация с ними?

- Максименко все время тренируется с основой и ни разу у нас не появился с 11 июня. Мелкадзе должен был выйти на поле, но 10 июля получил травму, из-за которой выбыл из строя примерно на месяц. (Арман МКРТЧЯН)