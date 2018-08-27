Виктор Булатов: "У "Спартака-2" нет задачи занять конкретное место в таблице"

Главный тренер "Спартака-2" Виктор Булатов после матча 8-го тура ФНЛ против "Зенита-2" (3:0) отметил, что победа была непростой, несмотря на итоговый результат. По его словам, главное для команды - подготовить футболистов к играм за основу.

– Несмотря на счет непростая победа. Здесь два фактора: непростое поле для нас и настрой "Зенита-2", - приводт пресс-служба ФНЛ слова Булатова. - Было видно, что ребята после серии поражений вышли запредельно мотивированными с хорошим настроем, навязывали борьбу, которую в первом тайме мы проигрывали. У соперника было пару моментов, все могло сложиться по-другому.

– У "Зенита"-2 поставлена задача готовить четырёх доморощенных футболистов, поэтому на счёт они особо не обращают. Какие задачи стоят перед "Спартаком"-2? Не могут же молодые африканские ребята считаться доморощенными.

– Насчет доморощенных я не знаю. У нас задачи те же, нет такого, что должны занять определенное место в таблице. Главная задача – подготовить игроков для главной команды.