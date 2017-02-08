Вице-губернатор Приморского края: "Лучу-Энергии" нужен партнер, ежегодно вкладывающий в клуб 150 - 200 миллионов рублей"

Вице-губернатор Приморского края Павел Серебряков подчеркнул, что в "Луче-Энергии" проходят работы по формированию нового правления клуба. По его словам, в него войдут люди, заинтересованные в развитии команды.

- В феврале прошлого года клуб покинул основной спонсор - компания ДЭК. Для нас это было полной неожиданностью, - приводит Newsvl слова Серебрякова. - Чтобы разрешить этот вопрос, к руководству "Русгидро" обращался губернатор Владимир Миклушевский, но безрезультатно. На момент, когда ДЭК был партнером "Луча", существовало недофинансирование. Например, обещали 230 миллионов рублей, а перечислялось 190, и так продолжалось года три. В дальнейшем мы искали различные источники финансирования, полностью сохранив расходы на "Луч" в бюджете Приморского края. Более того, в конце прошлого года губернатор добавил приморскому клубу еще 30 миллионов рублей. Мы видели ситуацию, к счастью, появились люди, которые не бросили клуб в трудную минуту.

В 2017 году полностью сохранено бюджетное финансирование, как и в прошлом году, сейчас закрываем долг 11 миллионов за счет внебюджетных средств по налогам. Благодаря этому будут разблокированы счета, а клуб сможет получить краевые субсидии на первое полугодие 2017 года. Плюс у нас идет работа по формированию нового правления клуба. В его состав должны войти люди, заинтересованные в развитии клуба, готовые помочь ему, в том числе и финансово.

Клубу необходим партнер, вкладывающий в него ежегодно 150 - 200 миллионов рублей. Мы рассчитываем, что при новом правлении такие суммы появятся. Продолжается также поиск титульного спонсора, но это большая работа. Подчеркну - это не принудительная обязанность, а добровольная. "Луч" - это не только профессиональные игроки, но и детская школа. Это, наверное, самое главное, почему приморский клуб до сих пор существует.