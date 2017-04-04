Вице-губернатор Краснодарского края: "Вопрос о банкротстве "Кубани" не стоит"

Вице-губернатор Краснодарского края и куратор "Кубани" Андрей Коробка заявил, что вопрос о предполагаемом банкротстве клуба не рассматривается, оснований для прекращения деятельности команды нет. По словам Коробки у клуба "есть текущие задолженности", но руководство "Кубани" работает над этим вопросом".

– Сейчас все обеспокоены последними новостями о клубе, – цитирует ТАСС Коробку. – Поэтому хочу внести ясность в ситуацию – о предполагаемом банкротстве "Кубани" вопрос не стоит, никаких оснований для прекращения существования клуба нет. Все платежи последовательно закрываются и будут закрываться.