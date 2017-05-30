Вице-губернатор Краснодарского края: "Руководство "Кубани" устранило недочеты для получения лицензии"

"Кубань" устранила все недочеты и замечания для получения лицензии на выступление в ФНЛ в следующем сезоне. В середине мая РФС отказал краснодарцам в выдаче лицензии, однако клуб подал апелляцию, которая была удовлетворена.

– Руководство клуба проделало большую работу, – приводит ТАСС слова вице-губернатора Краснодарского края Андрея Коробки. – Все недочеты, замечания, которые выдвигал Российский футбольный союз, вовремя устранены. Знаю, как болельщики переживали, спасибо за поддержку. Сейчас команда в отпуске, готовится к будущему сезону.