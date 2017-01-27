16:06 27 января | ФУТБОЛ — ФНЛ

Вице-губернатор Краснодарского края пообещал, что "Кубань" не будет ликвидирована

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Вице-губернатор Краснодарского края и куратор "Кубани" Андрей Коробка гарантировал, что клуб не будет ликвидирован. На днях футболисты краснодарской команды написали письмо на имя президента РФС Виталия Мутко и губернатора региона Вениамина Кондратьева с жалобой на задержки зарплаты. По их словам, долги по зарплате составляют уже 7 месяцев.

- Да, финансовая ситуация в клубе непростая, я бы даже сказал очень сложная. Но о его ликвидации не может быть и речи, "Кубань" ни в коем случае не прекратит своего существования, - цитирует ТАСС Коробку. - Что касается вопроса задолженности перед командой, то могу сказать, что в ближайшие дни зарплата игрокам будет выплачена. Сейчас команда завершает свой первый сбор, ребята работают над сыгранностью, к тренировочному процессу подходят профессионально. В целом подготовка к предстоящей весенней части сезона идет полным ходом.

"Кубань" занимает 14-е место в турнирной таблице после 24 туров первенства России в ФНЛ.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3977853

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КОММЕНТАРИИ (2)
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Veg Sneggi

Профессиональные ФК не должны иметь источником финансирования госструктуры или наклоненный теми бизнес.

17:37 27 января

Ну и ...?

да чё там, одну свою зп перекинь в клуб и на сезон игроки обеспеченыЁ!

16:49 27 января

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