Вице-губернатор Краснодарского края пообещал, что "Кубань" не будет ликвидирована

Вице-губернатор Краснодарского края и куратор "Кубани" Андрей Коробка гарантировал, что клуб не будет ликвидирован. На днях футболисты краснодарской команды написали письмо на имя президента РФС Виталия Мутко и губернатора региона Вениамина Кондратьева с жалобой на задержки зарплаты. По их словам, долги по зарплате составляют уже 7 месяцев.

- Да, финансовая ситуация в клубе непростая, я бы даже сказал очень сложная. Но о его ликвидации не может быть и речи, "Кубань" ни в коем случае не прекратит своего существования, - цитирует ТАСС Коробку. - Что касается вопроса задолженности перед командой, то могу сказать, что в ближайшие дни зарплата игрокам будет выплачена. Сейчас команда завершает свой первый сбор, ребята работают над сыгранностью, к тренировочному процессу подходят профессионально. В целом подготовка к предстоящей весенней части сезона идет полным ходом.

"Кубань" занимает 14-е место в турнирной таблице после 24 туров первенства России в ФНЛ.