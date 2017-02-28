Вице-губернатор Краснодарского края: "Кубань" будет жить"

Вице-губернатор Краснодарского края Николай Долуда заявил, что "Кубань" продолжит свое существование, а также отметил, что до конца 2017 года руководство постарается погасить все долги. Игроки на начало февраля не получали зарплату уже 7 месяцев, а общий долг клуба составляет 2 миллиарда рублей. "Кубань" после 24 туров занимает 14-е место в турнирной таблице ФНЛ, находясь в одном очке от зоны вылета.

– Сейчас поступает много новостей относительно "Кубани", много недостоверной информации, – цитирует ТАСС Долуду. – Но я точно скажу, что "Кубань" будет жить. Да, сейчас есть долги, но мы их постараемся погасить до конца этого года.