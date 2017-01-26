Ветераны "Кубани" попросили губернатора спасти клуб

Ветераны "Кубани" обратились с открытым письмом к губернатору Краснодарского края Вениамину Кондратьеву с просьбой спасти клуб, сообщает greenmile.ru. Ветераны утверждают, что руководство краснодарцев не смогло решить поставленные перед началом сезона задачи. Ранее стало известно о многочисленных долгах перед игроками "Кубани", которая рискует обанкротиться.

"Мы глубоко разочарованы текущим положением "Кубани" и опасаемся, что ситуация ведёт к ликвидации клуба как юридического лица. На встрече со студентами Вы сообщили, что не допустите расформирования команды, однако Регламент РФС указывает на то, что в случае банкротства клубу будет запрещено в течение, как минимум, двух лет использовать историческое название и эмблему. Иными словами, накануне 90-летия "Кубани" желто-зеленая армия рискует лишиться неотъемлемой части своей души и всей жизни!" – в частности, говорится в письме.

Под письмом подписались Александр Плошник, Сергей Горюнов, Хамза Багапов, Станислав Лысенко, Мурат Гомлешко, Владислав Великодный, Сергей Белоус, Артур Тлисов, Олег Терехин, Евгений Бузникин-старший, Александр Багапов, Сергей Андрейченко, Владислав Лемиш и Юрий Чеботарев.

После 24 туров "Кубань", вылетевшая в прошлом сезоне из премьер-лиги, занимает 14-е место в турнирной таблице первенства России в ФНЛ.