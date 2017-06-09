Веретенников ушел из молодежки "Оренбурга"

Олег Веретенников покинул пост молодежной команды "Оренбурга", сообщает официальный сайт клуба. Под руководством специалиста оренбуржцы заняли 13-е место в первенстве молодежных команд премьер-лиги. Первая команда вылетела в ФНЛ по итогам сезона.

Веретенников с 2010 по 2015 год работал в тренерском штабе "Ротора", в том числе главным тренером, с июня по октябрь 2015 года возглавлял "Луч-Энергию".

"Руководство, администрация, тренерский штаб и игроки "Оренбурга" благодарят Олега Веретенникова, который в сезоне 2016-2017 являлся главным тренером молодежной команды "Оренбурга", за проделанную работу и желают успешного продолжения карьеры.

В ближайшее время будет объявлено о структурных изменениях в молодежном футболе "Оренбурга", – говорится в сообщении клубной пресс-службы.