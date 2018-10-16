Веретенников стал тренером-селекционером "Ротора"

Бывший полузащитник "Ротора" Олег Веретенников вошел в тренерский штаб команды, сообщает официальный Твиттер клуба. Он был принят на должность тренера-селекционера.

- Помимо прямых тренерских обязанностей, он будет заниматься поиском новых игроков для волгоградской команды, - говорится в сообщении.

48-летний специалиста провел 290 матчей за "Ротор" и забил 156 мячей. Команда занимает 11-е место в турнирной таблице Олимп-Первенства ФНЛ - 20 очков в 16 матчах.