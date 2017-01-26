Вениамин Кондратьев: "Банкротства "Кубани" не будет, но клуб надо "обнулить"

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев на встрече со студентами КубГУ ответил на вопрос о будущем "Кубани", передает из Краснодара Екатерина ПОТАПОВА. Так, он сообщил, что долг клуба на данный момент составляет 2 миллиарда рублей. По его словам, новый инвестор, который готов финансировать текущие расходы, отказывается платить по старым долгам. В связи с этим руководство клуба ищет пути выхода из тяжелый финансовой ситуации.

– Как только новый инвестор Мишель Литвак попытался войти в полное финансирование команды, предпринять реальные шаги, тут же пошли претензии от кредиторов, а я не хочу давать оценку – настоящие это долги или ненастоящие, о том, чтобы он в первую очередь заплатил эти долги, – отметил Кондратьев. – Эти финансовые моменты здесь являются стопорными. Для "Кубани" это сложное время. Время, которое надо пережить. Я еще раз подчеркиваю, что с такими долгами сложно подобрать инвестора, который будет сходу и долги платить, и сегодняшний день финансировать. Долг в 2 миллиарда – это очень большие деньги для любого инвестора.

Андрей Коробка (вице-губернатор, куратор "Кубани" от администрации края – Прим. "СЭ") отправился в Москву, где проводил консультации с РФС, как нам в таком случае не потерять инвестора, который никуда и не хочет уходить. Как эту ситуацию разрулить с точки зрения того, чтобы мы сейчас могли полноценно финансировать клуб, но в то же время не платить по счетам, которые подлежат сомнению, были ли на самом деле эти долги или, может, они отчасти вымышленные.

Но мы не можем сегодня остановиться, мы должны продолжать движение. А движение надо начать с чистого листа. Но и брендовое название "Кубань" мы не можем поменять. Речь идет о банкротстве клуба, и это ни в коем случае не допустимо. Почему идет коллизия, как в таком случае "обнулить" "Кубань", не потеряв саму "Кубань", форму, статус команды. Это очень серьезный вопрос. Около четырех месяцев мы бьемся, в том числе и с РФС, чтобы найти это решение. А дальше, если мы его найдем, то финансирование будет беспроблемным. В этом заверил Мишель Литвак. Тогда мы сможем выйти на новые высоты. Сегодня просто нужно навести порядок в этом поле под названием футбольный клуб "Кубань". Деньги, которые сейчас можно тратить на зарплату, тут же начинают автоматически списываться на погашение долгов. Надо понимать, как навести порядок. Наведем порядок – сможем идти дальше.Но я надеюсь, что наведем. Здесь очень озабочен и Виталий Леонтьевич Мутко, понимая, что есть выход, он рядом, и дальше нужно разобраться с долгами.

"СЭ" благодарит за предоставленное видео Олега Русакова.